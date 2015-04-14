У США літак Alaska Airlines екстрено сів через вантажника, який заснув у багажному відсіку
04:00, 14 квітня 2015Світ
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Літак авіакомпанії Alaska Airlines змушений був повернутися в аеропорт через забутого в багажному відсіку вантажника.
Літак Alaska Airlines екстрено сів через вантажника, який заснув у багажному відсіку / .postadvertising.com
Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті авіакомпанії, передає "Газета.Ru".
"Рейс 448, прямував в Лос-Анджелес, повернувся в Сіетл відразу після зльоту після того, як в багажному відсіку пролунали стуки. Капітан судна прийняв рішення про аварійну посадку. Літак був у повітрі 14 хвилин", - йдеться в повідомленні.
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Як з'ясувалося, вантажник перевіряв технічний стан літака і заснув в багажному відсіку.
Як повідомили в Alaska Airlines, вантажник не постраждав, однак був доставлений в лікарню для огляду.
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