У США літак Alaska Airlines екстрено сів через вантажника, який заснув у багажному відсіку

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті авіакомпанії, передає "Газета.Ru".

"Рейс 448, прямував в Лос-Анджелес, повернувся в Сіетл відразу після зльоту після того, як в багажному відсіку пролунали стуки. Капітан судна прийняв рішення про аварійну посадку. Літак був у повітрі 14 хвилин", - йдеться в повідомленні.

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Як з'ясувалося, вантажник перевіряв технічний стан літака і заснув в багажному відсіку.

Як повідомили в Alaska Airlines, вантажник не постраждав, однак був доставлений в лікарню для огляду.