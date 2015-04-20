Могеріні закличе ЄС до конкретних дій щодо допомоги нелегальним мігрантам

Про це повідомляє РИА Новости.

"Те, що сталося біля берегів Італії, що відбувається кожен день на південних кордонах Європи, неприйнятно для союзу, який був побудований на принципах солідарності, поваги прав людини і гідності для всіх. Нам треба рятувати людські життя всім разом так само, як усім разом потрібно захищати наші кордони і боротися з незаконним перевезенням людей", - заявила глава європейської дипломатії.

Вона нагадала, що питання міграції увійде в формальний порядок денного зустрічі глав МЗС країн ЄС, яка відбудеться в понеділок у Люксембурзі. "Я представлю набір пропозицій щодо Лівії, одного з основних джерел нелегального перевезення мігрантів", - зазначила Могеріні.

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За її словами, ЄС має продовжити боротися з ключовими причинами міграції та загальною нестабільністю в регіоні від Іраку та Лівії. "Кожен день ми зобов'язані рятувати людські життя, розділяючи між 28 (країнами-членами) борг і відповідальність, яка занадто довго діставалася тільки південним країнам. Завтра я покличу всі європейські країни показати і довести на ділі, що вони віддані загальним основоположним цінностям, які вони назвали своїми, вступаючи до Євросоюзу", - заявила глава європейської дипломатії.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня судно з сотнями мігрантів на борту перевернулося в Середземному морі. На затонулому судні з емігрантами могло бути до 900 осіб