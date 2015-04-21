У Росії закрили фотовиставку про німецьку окупацію за посмішки, які "пропагують фашизм"

Це історико-краєзнавча виставка фотографій, знятих у період німецької окупації 1941-1943 років на території, що входить в межі сучасної Брянської області. Основний використовуваний матеріал - це зображення з справжніх знімків, зроблених німецькими окупаційними військами на території Радянського Союзу, повідомляє місцеве видання RegTime.

Причиною закриття стали, як пише видання, "маргінали-екстремісти з брянського відділення руху "Суть часу".

Читайте такожУ Росії стартувало "молитовне стояння" проти опери Вагнера: прийшли фундаменталісти, націоналісти і Валуєв"Прямо на відкритті представник «Суті часу» у властивій членам цієї організації істеричній манері (скопійованій у засновника цього фюрерського руху Сергія Кургіняна) звинуватив організаторів виставки в пропаганді фашизму, "піднесенні окупаційного режиму з позитивного боку", і найстрашніше звинувачення - "на обличчях дітей в окупованій Брянщині - посмішки!", - сказано в повідомленні.

Після цього представники руху почали писати доноси "в інстанції", і колектив, який "злякався за долю бібліотеки", прийняв рішення закрити виставку, що і сталося 16 квітня, через 5 днів після відкриття.