У Росії впала експериментальна космічна ракета

Джерела російських інформагентств стверджують, що після запуску ракета пролетіла близько десяти кілометрів, після чого зійшла з траєкторії і впала в малонаселеному районі. У МНС РФ підтвердили факт події, зазначивши, що вибуху і пожежі не було, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У відомстві додали, що ніякої загрози для жителів району немає: паливо ракети небезпеки для життя та здоров'я людини не представляє, а шкідливих компонентів чи речовин на борту не було.

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Тип ракети, яка впала, офіційно не повідомляють. Джерело ТАССу стверджує, що мова йде про експериментальну ракету-носій на твердому паливі. За словами співрозмовника агентства, загальна вага ракети становила трохи менше десяти тонн, а у частині, яка відділяється, знаходилася болванка з вимірювальною апаратурою.

Останнє до цього часу падіння запущеної з "Плесецка" ракети датується 2002 роком. Тоді через кілька секунд після старту вибухнула ракета "Союз-У". Загинула одна особа.