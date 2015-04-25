Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Непалі перевищила 900: нові подробиці

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на посадовця місцевої поліції.

Ще 34 людини загинули в Індії та одна - в Бангладеш.

Індійський турист Дев'яні Пант був у кав'ярні у Катманду, коли "столики почали дрижати", а картини - падати зі стін. "Я закричав і вибіг назовні ... Зараз ми збираємо тіла загиблих і відвозимо живих до лікарень", - розповів він.

Читайте такожУ Непалі стався найпотужніший за 80 років землетрус, кількість загиблих наближається до 800Як повідомив посадовець туристичної сфери, щонайменше 10 людей загинули через лавину, що накрила тисячний табір альпіністів, які збиралися підкорювати Еверест.

Внаслідок землетрусу впала збудована у 1832 році 60-метрова вежа Дхарахара, збудована колись королевою Непалу в столиці країни. У Катманду також зруйновано багато давніх дерев'яних індуїстських храмів.

"Я бачив три тіла монахів, заблоковані уламками будівлі біля монастиря", - розповів Пант.

Оскільки відголоски землетрусу (афтершоки) продовжують відчуватися, багато місцевих мешканців не повертається до будинків, а залишається на вулиці.