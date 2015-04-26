Кількість постраждалих через сходження лавини на Евересті перевищила 60 осіб

Число постраждалих при сходженні лавини на Евересті, яка була викликана потужним землетрусом у Непалі, зросло до 61, повідомляє агентство Reuters з посиланням на Непальскую гірську асоціацію (NMA), передає РИА Новости.

Раніше повідомлялося про 18 загиблих в результаті сходу лавини альпінистах та 30 постраждалих. Рятувальники виявили тіла 17 осіб. Вранці у неділю з Катманду вилетів перший вертоліт, який забере з Евересту постраждалих. Раніше політ був неможливий через погані погодні умови.

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Землетрус магнітудою 7,9 стався вранці в суботу в Непалі. Поштовхи були зафіксовані в 06.11 по часу UTC, за ними послідували ще кілька афтершоків. Епіцентр розташовувався в 82 кілометрах на північний захід від столиці Катманду. Осередок залягав на глибині 15 кілометрів. За останніми даними, жертвами землетрусу стали 1 805 осіб, постраждали ще 4 718 осіб.