Росія не допустить, щоб Косово стало повноправним членом ООН

Росія не допустить, щоб Косово стало повноправним членом Організації Об`єднаних Націй.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы»,про це заявив глава російського МЗС Сергій ЛАВРОВ, виступаючи сьогодні в Державній Думі.

Він додав, що Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, спроможна не допустити в ООН Косово і ніяких обхідних шляхів тут немає.

С.ЛАВРОВ нагадав, що ситуація навколо Косово обговорюватиметься на зустрічі Президента РФ Володимира ПУТІНА і Президента США Джорджа БУША в Бухаресті 4 квітня.