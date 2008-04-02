Росія не допустить, щоб Косово стало повноправним членом ООН
13:48, 02 квітня 2008Світ
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Лавров виступив у Держдумі
|Сергій ЛАВРОВ
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы»,про це заявив глава російського МЗС Сергій ЛАВРОВ, виступаючи сьогодні в Державній Думі.
Він додав, що Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, спроможна не допустити в ООН Косово і ніяких обхідних шляхів тут немає.
С.ЛАВРОВ нагадав, що ситуація навколо Косово обговорюватиметься на зустрічі Президента РФ Володимира ПУТІНА і Президента США Джорджа БУША в Бухаресті 4 квітня.
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