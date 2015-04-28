Однокурсник Путіна: російські полководці за Крим отримали гарні приставки до прізвищ, а Путін - Х...ло

Про це Швець розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Я спілкувався з людьми, які добре знали Путіна задовго до його президентства. Всі відзначали, що крім досить посередніх інтелектуальних здібностей він відрізнявся надзвичайною закомплексованістю. Путіна буквально вбивав власний маленький зріст, комплекс неповноцінності був видрукуваний у всій його фігурі і на обличчі. Таку людину не можна було посилати розвідником за кордон, тому що у нього на обличчі було написано: "Завербуй мене!". Він тому в КДБ пішов і дзюдо зайнявся, щоб якось компенсувати комплекс неповноцінності. Не знаю, як в спорті, але з КДБ у нього точно не склалося",– розповів Швець.

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Швець стверджує, що Путін ніколи не працював у розвідці, оскільки його здібності оцінювали як нижче середнього. У якості ж президента, за його словами, Путін є маріонеткою, легко керованою людиною для інших людей.

«Між іншим, знаєте, як багато про людину говорить його прізвисько? У КДБ Путіна називали Недопалком, після - Блідою Міллю, зараз - Ботоксом", - Зазначив екс-розвідник.

Також Швець прокоментував аннексію Криму Росією.

«Великі російські полководці, які воювали в Криму з Османською імперією, отримали від імператриці Катерини красиві приставки до прізвищ: Суворов-Римнікський, Румянцев-Задунайський, Потьомкін-Таврійський. А Путін за свою минулорічну кримську операцію отримав красномовну приставку Х..ло», - з іронією додав Швець.