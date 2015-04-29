Обама назвав російську агресію в Україні однією з світових загроз

Про це заявив президент США Барак Обама на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Вашингтоні, повідомляє радіо "Свобода".

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За словами Барака Обами, США і Японія - "два глобальних партнери, які разом відстоюють безпеку і людську гідність по всьому світу – протистоїмо агресії Росії проти України; надаємо допомогумирним жителям, що перебувають під загрозою екстремістського угруповання "Ісламська держава", боремося з вірусом Ебола і сприяємо глобальній охороні здоров'я, а зараз пропонуємо допомогу людям Непалу".