Співробітники самарського заводу "Прогрес" заявляють про скорочення

На самарському заводі "Прогрес" робітники заявляють про скорочення і побоюються невиплати квітневої премії у зв'язку з аварією космічної вантажівки, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Транспортний корабель "Прогрес М-27М", виготовлений в Самарі, був застрахований на суму близько 2 млрд рублів. Загальний збиток від невдалого запуску оцінюється в 5 млрд рублів.

Робітники заводу стверджують, що керівництво має намір позбавити їх премії у зв'язку з невдалим запуском корабля "Прогрес".

При цьому на заводі вже йдуть скорочення, а нервова обстановка вже призвела до загибелі співробітниці відділу кадрів, повідомляє самарський журналіст Сергій Петров.

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Як зазначив співробітник самарської прокуратури Роман Билінін, інцидент стався в понеділок вранці, коли працівник прийшов підписати угоду про звільнення за угодою сторін.

"Робочий деякий час чекав на запрошення до кабінету управління кадрів, але, не дочекавшись дзвінка, раптом увірвався в приміщення [...] У відповідь на законні вимоги 57-річної співробітниці відділу заспокоїтися і покинути приміщення чоловік чи-то вдарив її в шию, чи-то схопив руками за шию. У всякому разі, фізичний вплив з його боку мав місце. Потім співробітниці відділу вивели чоловіка в коридор. Постраждалій жінці стало погано, і незабаром вона померла", - розповів прокурор.

Керівництво заводу стверджує, що скорочення проводяться в рамках оголошеної ще в лютому програми оптимізації, в результаті якої свої робочі місця може втратити тисяча осіб.