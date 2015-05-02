У Німеччині померла видатна балерина Майя Плісецька

Балерина Майя Плісецька померла 2 травня в Німеччині від серцевого нападу.

Про це повідомив ТАСС гендиректор Великого театру Володимир Урін.

"Мені зателефонував чоловік балерини Родіон Щедрін. Вона померла від важкого серцевого нападу. Лікарі боролися, але нічого не змогли зробити", - сказав Урін.

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