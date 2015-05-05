Британські букмекери виплатили мільйон фунтів тим, хто вгадав ім'я новонародженої принцеси

За даними фахівців фірми, саме Шарлота в останні дні була беззаперечним фаворитом у любителів гри на тоталізаторі. Іншими іменами, на які найчастіше робилися ставки, були Еліс і Олівія, повідомляє ТАСС.

"З моменту народження дівчинки кількість тих, хто був упевнений, що її назвуть Шарлоттою, значно зросла. В результаті ставки були знижені до коефіцієнта 3 до 1 при тому, що коли Кейт тільки оголосила про свою вагітність, цей показник становив 25 до 1" , - повідомила представник Ladbrokes Джессіка Брідж.

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Тільки за останні два дні букмекери прийняли 20 тисяч ставок на ім'я новонародженої принцеси. Це більше, ніж на майбутні 7 травня загальні парламентські вибори, при тому що деякі гравці ставили на кін шестизначні суми.

Нагадаємо, принц Вільям і Кейт Міддлтон назвали другу дитину Шарлотта Елізабет Діана. Ім'я дитині дали за погодженням з бабусею принца Вільяма королевою Єлизаветою II.

Нагадаємо, принцеса народилася 2 травня о 8:34.Принц Вільям був присутній при пологах. Вага новонародженої - 3,7 кг.