Депутат Сейму Латвії пропонує штрафувати за носіння георгіївської стрічки
00:56, 06 травня 2015Світ
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Депутат Сейму Латвії Вейко Сполітіс пропонує встановити в законі штраф за носіння георгіївської стрічки під час публічних заходів, а також за кріплення їх до машин
Депутат Сейму Латвії пропонує штрафувати за носіння георгіївської стрічки / РІА Новини
Як повідомляє інтернет-портал mixnews.lv, Сполітіс має намір розробити законопроект, який передбачає штрафувати фізичних осіб на 350 євро за демонстрацію на публічних заходах георгіївських стрічок, прапорів республік колишнього СРСР, нацистської Німеччини, а також радянських і нацистських гербів і символіки.
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За такі ж дії, вчинені повторно протягом року після адміністративного покарання, депутат закликає встановити штраф у розмірі від 350 до 700 євро, або застосувати адміністративний арешт на 15 діб.
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