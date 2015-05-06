Депутат Сейму Латвії пропонує штрафувати за носіння георгіївської стрічки

Як повідомляє інтернет-портал mixnews.lv, Сполітіс має намір розробити законопроект, який передбачає штрафувати фізичних осіб на 350 євро за демонстрацію на публічних заходах георгіївських стрічок, прапорів республік колишнього СРСР, нацистської Німеччини, а також радянських і нацистських гербів і символіки.

Читайте такожУ Білорусі заборонили георгіївську стрічку - ЗМІ

За такі ж дії, вчинені повторно протягом року після адміністративного покарання, депутат закликає встановити штраф у розмірі від 350 до 700 євро, або застосувати адміністративний арешт на 15 діб.