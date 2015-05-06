У Росії троє другокласників закидали камінням колишнього в'язня фашистського табору

Про подію стало відомо лише 5 травня завдяки місцевим журналістам. Районна влада та дирекція школи не хотіли розголосу, повідомляє Новая газета.

28 квітня в адміністрації селища Важини ветеранам війни вручали медалі "70 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.". Прийшов за заслуженою нагородою і Анатолій Федотов. Близько п'ятої години вечора після нагородження він повертався додому. За словами самого Анатолія Васильовича, його наздогнали троє другокласників, почали ображати і кидатися камінням.

Чоловік погано ходить, оскільки два роки тому переніс важку операцію на нозі, до того ж майже не чує, тому втекти від хлопців він не міг.

"Так і гнали вони його, обсипаючи лайкою і камінням, метрів триста. Сховався від хуліганів батько в сараї. Мати з балкона гримнула на пацанів. У відповідь один з них зняв штани і показав їй голу дупу", - розповідає донька Анатолія Федотова Тетяна.

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Голова Важин Юрій Кощеєв сказав, що хлопчики, напевно, не бачили медалі на ветерані, оскільки він йшов у куртці.

"Від цього вчинок, звичайно, не менш огидний. Але ЗМІ теж винні. Чому такий ажіотаж лише навколо 70-річчя? А протягом року газети не розповідають про війну! Не можна за пару місяців втовкмачити у голови повагу до ветеранів...", - сказав Кощеєв.

Директор Важинської школи Ольга Москвіна від спілкування з журналістами відмовляється під приводом "сильного розладу". Педагоги навчального закладу проступок дітей пояснюють тим, що вони "важкі". Один з другокласників — "гроза" не тільки школи, але і всього селища. Росте в неблагополучній сім'ї, що стоїть на обліку. Його мати поховала вже трьох дітей.

4 травня голова селища Юрій Кощеєв і дільничний відвідали Анатолія Федотова і принесли йому свої вибачення. Старий сказав, що зла не тримає, пробачив би і школярів, якби вони вибачилися перед ним. А також хотів би розповісти дітям про війну та концтабори.

5 травня прокуратура Ленінградської області повідомила, що за фактом побиття Анатолія Федотова розпочата перевірка. Буде перевірена діяльність підрозділу у справах неповнолітніх, виконання педагогами Важинської освітньої школи своїх обов'язків по вихованню учнів, а також виконання своїх обов'язків батьками другокласників.