У Дагестані знову шукають бойовиків
07:54, 07 травня 2015Світ
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У Махачкалі в четвер вранці на кількох вулицях введено режим контртерористичної операції (КТО).
Правоохоронці блокували будинок, де можуть перебувати бойовики. Ілюстрація / onepamop.livejournal.com
Про це повідомив ТАСС представник Оперативного штабу НАК в Дагестані.
"06:00 КТО режим введений в межах вулиць Гамідова, Тімірязєва, Сулакської і каналу імені Жовтневої революції", - зазначив співрозмовник.
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За його словами, тривають заходи з пошуку і нейтралізації бойовиків.
За інформацією джерела в силових структурах міста, правоохоронці блокували будинок, де можуть перебувати бойовики.
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