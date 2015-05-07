У Дагестані знову шукають бойовиків

Про це повідомив ТАСС представник Оперативного штабу НАК в Дагестані.

"06:00 КТО режим введений в межах вулиць Гамідова, Тімірязєва, Сулакської і каналу імені Жовтневої революції", - зазначив співрозмовник.

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За його словами, тривають заходи з пошуку і нейтралізації бойовиків.

За інформацією джерела в силових структурах міста, правоохоронці блокували будинок, де можуть перебувати бойовики.