У Дагестані знову шукають бойовиків

07:54, 07 травня 2015
Світ
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У Махачкалі в четвер вранці на кількох вулицях введено режим контртерористичної операції (КТО).

спецназ Россия / onepamop.livejournal.com

Про це повідомив ТАСС представник Оперативного штабу НАК в Дагестані.

"06:00 КТО режим введений в межах вулиць Гамідова, Тімірязєва, Сулакської і каналу імені Жовтневої революції", - зазначив співрозмовник.

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За його словами, тривають заходи з пошуку і нейтралізації бойовиків.

За інформацією джерела в силових структурах міста, правоохоронці блокували будинок, де можуть перебувати бойовики.

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