Боротьба з дощами на свята в цьому році коштуватиме Росії майже $8 мільйонів
11:31, 09 травня 2015Світ
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Росія витратить $7,77 мільйона на розпорошення йодистого срібла, щоб запобігти дощам на свята.
REUTERS
Про це у своєму Twitter повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на AFP.
$7,770,000 are being spent by Russia to prevent rain from бажати holidays like Victory Day pic.twitter.com/D5z2IM1jZB
— RFE/RL (@RFERL) May 9, 2015
"Росія витрачає $7 770 000 на те, щоб дощ не зіпсував свят, зокрема Дня Перемоги", - сказано в повідомленні.
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