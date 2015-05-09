Боротьба з дощами на свята в цьому році коштуватиме Росії майже $8 мільйонів

Про це у своєму Twitter повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на AFP.

$7,770,000 are being spent by Russia to prevent rain from бажати holidays like Victory Day pic.twitter.com/D5z2IM1jZB — RFE/RL (@RFERL) May 9, 2015

"Росія витрачає $7 770 000 на те, щоб дощ не зіпсував свят, зокрема Дня Перемоги", - сказано в повідомленні.

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