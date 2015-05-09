Боротьба з дощами на свята в цьому році коштуватиме Росії майже $8 мільйонів

11:31, 09 травня 2015
Світ
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Росія витратить $7,77 мільйона на розпорошення йодистого срібла, щоб запобігти дощам на свята.

дождь, Вена / REUTERS

Про це у своєму Twitter повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на AFP.

"Росія витрачає $7 770 000 на те, щоб дощ не зіпсував свят, зокрема Дня Перемоги", - сказано в повідомленні.

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