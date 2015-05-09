Безмежний цинізм: Путін побажав українцям і грузинам миру

Відповідний документ опублікований в Твіттері МЗС РФ.

У "привітанны" президент Росії говорив про переписування історії і вікову дружбу братніх народів.

"Від душі бажаю всім ветеранам Великої Вітчизняної війни міцного здоров'я і довгих років життя, а всім громадянам України - миру, добра і благополуччя", - йдеться в одному з привітань.

Читайте такожПутін не привітав зі святом Перемоги президентів України і ГрузіїРосія в 2008 році окупувала частину Грузії, в 2014 році - український півострів Крим. У 2014-2015 роках створені Росією загони бойовиків окупували кілька районів у Донецькій і Луганській областях.

Внаслідок російської агресії Україна втратила близько 7% території, загинули понад 6 тисяч осіб. Більше мільйона були змушені виїхати із зони бойових дій.