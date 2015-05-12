Керрі може домовитися з Кремлем про участь США в "нормандському" форматі
19:07, 12 травня 2015Світ
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Вперше за два роки держсекретар США Джон Керрі приїхав до Росії. Там посадовець обговорить з президентом РФ Володимиром Путіним питання України.
REUTERS
Крім цього предметом розмови стануть двосторонні відносини Вашингтона і Москви, повідомляє ТСН.
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Російські ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела повідомили, що у Кремлі сподіваються на те, що Джон Керрі озвучить нові пропозиції щодо подолання кризи в Україні. Зокрема, можливо, йтиметься про участь США у переговорах в "нормандському" форматі.
Перед зустріччю з Володимиром Путіним Джон Керрі три години поспіль спілкувався зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, скасувавши заплановану прес-конференцію.
Вперше за два роки держсекретар США Джон Керрі приїхав до Росії
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