Керрі може домовитися з Кремлем про участь США в "нормандському" форматі

Крім цього предметом розмови стануть двосторонні відносини Вашингтона і Москви, повідомляє ТСН.

Читайте такожДержсекретар США заявив, що з Путіним була відверта дискусія

Російські ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела повідомили, що у Кремлі сподіваються на те, що Джон Керрі озвучить нові пропозиції щодо подолання кризи в Україні. Зокрема, можливо, йтиметься про участь США у переговорах в "нормандському" форматі.

Перед зустріччю з Володимиром Путіним Джон Керрі три години поспіль спілкувався зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, скасувавши заплановану прес-конференцію.