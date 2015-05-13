У Росії суд закрив справу про вбивство журналіста «Новой газеты» через "закінчення терміну давності"

Строк давності у справі підійшов напередодні, 12 травня, повідомляє "Новая газета".

До цього кілька разів поспіль Доровськой зривав судові засідання, не з'являючись на них з причини поганого самопочуття.

Таким чином, 13 травня, коли повинні були знову початися попередні слухання, Люблінський суд припинив кримінальну справу щодо Доровського.

У березні 2015 року Головне слідче управління слідчого комітету РФ у Москві пред'явило 61-річному Доровскому обвинувачення в остаточній редакції — у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 33, п.«а» ч. 3 ст. 111 КК РФ (підбурювання до умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю потерпілому у зв'язку зі здійсненням ним професійної діяльності).

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Слідство встановило, що в березні 2000 року Доровский, будучи тоді заступником голови адміністрації Липецької області, попросив знайомого підприємця Павла Сопота організувати напад на журналіста з метою заподіяння тяжкої шкоди його здоров'ю. Мотивом до скоєння злочину стала помста за опубліковані Домниковым у період від травня 1999 року по лютий 2000 року критичні статті про адміністрацію області. Сопот залучив до справи свого знайомого — лідера злочинного угруповання «Тагірьянівських» Едуарда Тагірьянова, який, у свою чергу, доручив напад на Домнікова членам організованої групи.

Через майже 10 років від моменту вбивства Ігоря Домнікова кримінальну справу було передано у ГСУ СК Росії у Москві і слідчі змогли встановити весь ланцюжок від замовника до виконавців та організаторів й інших співучасників нападу на Домнікова, а також відтворити всі обставини злочину.

Ігоря Домнікова побили молотком у під'їзді власного будинку 12 травня 2000 року. Через два місяці, не приходячи у свідомість, він помер в НДІ нейрохірургії ім. Бурденко.

Раніше УНІАН повідомляв, що 16 квітня в Києві вбили журналіста Олеся Бузину.