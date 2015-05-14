Росія відправила на Донбас 26-й "гумконвой"

У складі колони понад 100 автомобілів, передає Російська служба Бі-бі-сі із посиланням на МНС Росії.

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"Автоколона вийшла з Донського рятувального центру МНС у Ростовській області о 04:00 мск. На шляху прямування, перед державним кордоном вона розділиться приблизно на рівні частини, одна з яких вирушить до Донецької, а інша - до Луганської області", - цитує видання представника МНС Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що 26-й російський "гумконвой" може доставити на Донбас вантаж для "рятувальників і пожежників".