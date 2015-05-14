Угорщина підтримає продовження санкцій проти РФ - дипломат

Про це розповів тимчасовий повірений України в Угорщині Михайло Юнгер, передає "Європейська правда".

"Зараз в угорському суспільстві і серед політиків немає дискусій про доцільність чи недоцільність санкцій. І це при тому, що санкції завдають шкоди багатьом європейським країнам, у тому числі й Угорщині", - зазначає дипломат.

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За його словами, ставлення до санкцій змінилося з осені минулого року.

"До цього можна було почути різні заяви, і позиція прем'єр-міністра Орбана була досить скептичною. Він неодноразово заявляв, що ці санкції - постріл собі в ногу. Але згодом ситуація змінилася. Можливо, це пов'язано з тим, що Україна витримала важкі воєнні випробування і вижила. З тих пір тон заяв щодо санкцій змінюється, і від того ж прем'єр-міністра вже немає подібних заяв", – зазначив він.

Така зміна, впевнений Юнгер, і дозволяє очікувати, що позиція Угорщини щодо санкцій не буде відрізнятися від загальноєвропейської.

Зміна настроїв, за словами дипломата, також дозволяє припускати, що торішня ситуація із припиненням реверсу газу в Україну через Угорщину не буде мати продовження.

Як відомо, саміт ЄС у березні вирішив продовжити економічні санкції проти Росії до кінця 2015 року і прив'язати питання санкцій до виконання мінських угод.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сербія не буде вводити санкції проти Росії.