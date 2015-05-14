НАТО та ЄС хочуть зміцнити співпрацю у боротьбі з "гібридними" війнами - Столтенберг

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йєнс Столтенберг заявляє, що альянс та Європейський Союз зацікавлені у зміцненні співпраці у боротьбі з "гібридними" війнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на підсумковій прес-конференції після засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

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"Верховний представник (ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки) Федеріка Могеріні та я вирішили звернутися до наших команд посилити співпрацю НАТО та ЄС в протистоянні гібридним типам ведення війні", - зазначив Столтенберг.

Генеральний секретар відзначив, що співпраця НАТО та ЄС буде ефективнішою у протистоянні "гібридним" загрозам.