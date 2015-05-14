НАТО не збирається відновлювати практичну співпрацю з Росією - Столтенберг

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на підсумковій прес-конференції після засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Минулої весни НАТО вирішило призупинити все практичне співробітництво з Росією, що було відповіддю на агресивні дії Росії в Криму, а саме щодо незаконної та нелегітимної анексії Криму", - нагадав Столтенберг.

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Разом з тим він відзначив, що було вирішено зберігати відкритими політичні контакти з Росією.

У цьому зв'язку Генеральний секретар висловив переконання, що "не існує протиріччя поміж сильним захистом та політичним діалогом, але наша позиція залишається незмінною - практична співпраця з Росією призупинена через дії Росії в Криму та на сході України".