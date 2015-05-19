Кім Чен Ин віддав наказ вести підготовку до запуску міжконтинентальної ракети

Про це 19 травня повідомляє ТАСС з посиланням на японське агентство Kyodo.

Наголошується, що запуск може відбутися в жовтні, коли в КНДР буде відзначатися 70-річчя з дня заснування Трудової партії Кореї (ТПК).

За даними численних урядових джерел США, Японії і Південної Кореї, північнокорейська балістична ракета повинна вивести на орбіту штучний супутник.

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Останній успішний запуск балістичної ракети з супутником був здійснений Північчю в 2012 році - тоді ракета-носій "Инха-3" (Чумацький шлях) вивела на орбіту супутник "Кванмесон-3" (Блискуча зірка).

За даними міністерства оборони Японії, дальність польоту нової північнокорейської міжконтинентальної ракети може досягати 10 тис. км.