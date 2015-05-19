Кім Чен Ин віддав наказ вести підготовку до запуску міжконтинентальної ракети
Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав національному космічному агентству почати підготовку до тестового запуску нової міжконтинентальної балістичної ракети.
Про це 19 травня повідомляє ТАСС з посиланням на японське агентство Kyodo.
Наголошується, що запуск може відбутися в жовтні, коли в КНДР буде відзначатися 70-річчя з дня заснування Трудової партії Кореї (ТПК).
За даними численних урядових джерел США, Японії і Південної Кореї, північнокорейська балістична ракета повинна вивести на орбіту штучний супутник.
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Останній успішний запуск балістичної ракети з супутником був здійснений Північчю в 2012 році - тоді ракета-носій "Инха-3" (Чумацький шлях) вивела на орбіту супутник "Кванмесон-3" (Блискуча зірка).
За даними міністерства оборони Японії, дальність польоту нової північнокорейської міжконтинентальної ракети може досягати 10 тис. км.