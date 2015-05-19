Посол Індонезії в Пакистані помер після аварії вертольота

09:45, 19 травня 2015
Світ
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Посол Індонезії в Пакистані Бурхан Мухаммад помер через 11 днів після аварії вертольота на півночі країни, в результаті якого загинули ще 7 осіб.

Пакистан / aljazeera.com

Бурхан Мухаммад перебував на борту військового вертольота разом з іншими іноземними дипломатами, повідомляє Бі-бі-сі. Повітряне судно впало 8 травня на будівлю школи.

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У результаті авіакатастрофи також загинули дружина Бурхана Мухаммада, посли Норвегії та Філіппін, троє пакистанських членів екіпажу.

За словами влади Пакистану, причиною аварії стала відмова двигуна.

Бурхан Мухаммад помер у сінгапурській лікарні, куди був доправлений з серйозними опіками тіла.

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