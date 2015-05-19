Посол Індонезії в Пакистані помер після аварії вертольота

Бурхан Мухаммад перебував на борту військового вертольота разом з іншими іноземними дипломатами, повідомляє Бі-бі-сі. Повітряне судно впало 8 травня на будівлю школи.

Читайте такожУ Пакистані при падінні вертольота загинули іноземні дипломати

У результаті авіакатастрофи також загинули дружина Бурхана Мухаммада, посли Норвегії та Філіппін, троє пакистанських членів екіпажу.

За словами влади Пакистану, причиною аварії стала відмова двигуна.

Бурхан Мухаммад помер у сінгапурській лікарні, куди був доправлений з серйозними опіками тіла.