Українські військові заступлять на чергування у бойовій тактичній групі ЄС у першій половині 2016 року

Про це він сказав у вівторок в Брюсселі по завершенні роботи комітету, в якому також взяв участь і начальник Генерального штабу ЗС України Віктор Муженко, передає власний кореспондент УНІАН.

"Для начальників генштабів було важливим підготуватися з українським начгенштабу до майбутнього скоріше. Це - про взаємодію військових з ЄС, яка була раніше у різних операційних сферах. Вони планують це зробити (заступити на бойове чергування з країнами-партнерами) у 2016 році", - сказав Руше.

Читайте такожПерші навчання УкрПолЛитБриг відбудуться вже восени цього року - Міноборони ПольщіЗа словами Руше, український начгенштабу надав європейським колегам свій аналіз щодо поточної ситуації в країні. "Я запросив начальника Генерального штабу (України) тому що вважав важливим, що ми зможемо з ним говорити", - наголосив він.