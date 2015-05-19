Слідство упізнало всі тіла загиблих унаслідко катастрофи літака в Альпах

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на агентство Франс прес, процес впізнання зайняв півтора місяця, оскільки особистість деяких загиблих неможливо було встановити без аналізу ДНК.

Тепер слідство зможе офіційно оформити свідоцтва про смерть пасажирів і членів екіпажу літака і видати дозвіл родичам на поховання.

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