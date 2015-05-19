Помер ведучий "Пісні року" Меньшов
Помер ведучий "Пісні року" Євген Меньшов.
Як повідомила "МК" дружина артиста Ольга Грозна, артист помер у вівторок після тривалої хвороби.
У жовтні минулого року його екстрено госпіталізували в одну із столичних клінік через проблеми з нирками.
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Меньшов працював у Московському драматичному театрі імені М.В. Гоголя. З 1988 по 2006 рік разом з Ангеліною Вовк вів передачу «Пісня року». У кіно виконував невеликі ролі, при цьому знявся більш ніж в двадцяти фільмах, серед яких «А зорі тут тихі», «Де ти, любов?», «Комбати», «Слуга государів».
Євген Меньшов — російський актор театру і кіно. Народний артист Росії (2005), Заслужений артист Росії (1993). Кавалер Ордена Пошани.
Найбільш відомий як багаторічний ведучий телевізійного фестивалю «Пісня року».