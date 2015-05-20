В Японії знайшли лист Ріббентропа радянському розвіднику Зорге

У листі від 4 жовтня 1938 року, на 43 день народження шпигуна, зазначається "видатний внесок" в діяльність німецького посольства в Токіо, хоча він працював на СРСР, передає "Дождь".

Історики називають лист дорогоцінним відкриттям. На їхню думку, текст вказує на те, що уряд рейху повністю довіряв радянському агентові.

Послання знайшов Йошіо Окудаїра, 71-річний менеджер, відповідальний за розподіл іноземних книг в магазині Tamura Shoten, який видання називає "раєм для книголюбів".

У листі за підписом секретаріату Ріббентропа міститься привітання міністра закордонних справ з нагоди дня народження Зорге. "Ми цінуємо ваш видатний внесок у діяльність посольства", — сказано в ньому.

До листа додається фотографія Ріббентропа 29 на 23 см із автографом, як передбачається, самого міністра.

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Втім, як зазначає Нобуо Тадзіма, професор історії в Університеті Сейдзе, малоймовірно, що нацистський вождь був особисто знайомий із радянським розвідником. Він вважає, що лист був написан від імені Ріббентропа німецьким послом Ойгеном Оттом.

Німець Ріхард Зорге іммігрував у СРСР у 1924 році і став військовим розвідником. Він був направлений до Японії у вересні 1933 року в якості кореспондента газети Frankfurter Zeitung. Зорге був членом націонал-соціалістичної партії Німеччини. Отт повністю довіряв Зорге і, вступивши на посаду посла, зробив його особистим помічником.

За час роботи в Токіо Зорге зібрав багато цінної інформації про німецьку та японську армії, а також повідомив радянському уряду про гітлерівський план вторгнення. Його телеграми, надіслані на самому початку війни, переконали радянське командування в тому, що Японія не нападе на СРСР, що дозволило перекинути далекосхідні дивізії під Москву і здобути першу значну перемогу у Другій світовій війні.

Зорге був заарештований в 1941 році і страчений через три роки в токійській в'язниці Сугамо.