У Німеччині евакуювали 31 тисячу осіб через бомбу часів Другої світової
03:01, 20 травня 2015Світ
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Близько 31 тис. жителів німецького міста Ганновера евакуували протягом вечора зі своїх будинків через виявлення бомби часів Другої світової війни
REUTERS
Про це повідомили у вівторок в місцевій поліції, пише ТАСС.
Бомба була виявлена в південній частині цього нижньосаксонського міста при будівельних роботах, її вага досягає 250 кг. Сапери спробують видалити детонатор; якщо цього зробити не вийде, то доведеться знищувати снаряд керованим вибухом.
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"Ніякої загрози для місцевого населення немає. Люди будуть тимчасово розміщені в лікарнях і школах. Після знешкодження вони зможуть повернутися в свої будинки", - заявив представник поліції.
Наприкінці Другої світової війни на Німеччину було скинуто понад 2 млн. бомб. Більше 20% з них не розірвалися.
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