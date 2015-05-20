У Німеччині евакуювали 31 тисячу осіб через бомбу часів Другої світової

Про це повідомили у вівторок в місцевій поліції, пише ТАСС.

Бомба була виявлена в південній частині цього нижньосаксонського міста при будівельних роботах, її вага досягає 250 кг. Сапери спробують видалити детонатор; якщо цього зробити не вийде, то доведеться знищувати снаряд керованим вибухом.

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"Ніякої загрози для місцевого населення немає. Люди будуть тимчасово розміщені в лікарнях і школах. Після знешкодження вони зможуть повернутися в свої будинки", - заявив представник поліції.

Наприкінці Другої світової війни на Німеччину було скинуто понад 2 млн. бомб. Більше 20% з них не розірвалися.