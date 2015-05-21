Луганськ, Донецьк і Грозний назвали найнебезпечнішими містами Європи

Перші сім рядків цього списку зайняли іракські міста, а найнебезпечнішим був визнаний Багдад. Серед європейських міст лише три потрапили в категорію надзвичайно небезпечних для проживання — це Луганськ, Донецьк і Грозний, повідомляє КоммерсантЪ.

Компанія проаналізувала кількість терористичних атак у різних куточках світу за 12 місяців (з лютого 2014 року по березень поточного року), а також зіставила ці дані зі статистикою за попередні п'ять років. У підсумку було складено список з 1,3 тис. міст, які були розподілені на декілька блоків.

Найнебезпечнішим містом визнано Багдад. За звітний період столиця Іраку пережила 380 терористичних атак, в яких загинула 1141 людина і ще 3654 були поранені. Примітно, що перші сім позицій рейтингу відійшли до іракських міст: слідом за столицею в ньому фігурують Мосул, Рамаді і Бакуба.

Читайте такожІндію, Бразилію і Туреччину визнали найнебезпечнішими країнами для мандрівницьУ категорію надзвичайно небезпечних увійшли 64 міста, при цьому 12 з них — це столиці різних держав. Так, на 13-й сходинці рейтингу розташувався Кабул (Афганістан), 14-е місце зайняв Могадішо (Сомалі). Також в цей список увійшли Сана (Ємен) і Тріполі (Лівія). Зазначимо, що більшість найнебезпечніших міст світу розташовані на Близькому Сході, або в Азії.

Європа, як і раніше, вважається досить безпечним регіоном. Винятком в нинішньому році став хіба що Париж, який піднявся до категорії міст високого ризику після атаки на редакцію Charlie Hebdo у січні, яка забрала життя 17 осіб. Після цієї трагічної події французька столиця перемістилася з 201-го на 97-е місце в рейтингу.

Надзвичайно небезпечними для проживання з усіх європейських міст були названі всього три: охоплені бойовими діями Луганськ (46) та Донецьк (56), а також одне російське місто — столиця Чечні Грозний, яке розташоване на 54-й рядку.