МЗС РФ назвав саміт Східного партнерства "старою піснею"

"Підсумки будуть ґрунтовно проаналізовано під кутом зору дотримання обіцянок, які давалися представниками керівництва Єврокомісії щодо того, що це партнерство не спрямоване проти інтересів Росії", - йдеться в повідомленні МЗС РФ, яке цитує Українська правда.

У МЗС РФ вважають, що в Ризі "під тиском нагальних завдань окремих учасників була упущена можливість зробити крок до подолання поглиблення розколу континенту".

Крім того, "Східне партнерство" названо "суперечили заідеологізованим геополітичним проектом, на реалізацію якого чинять негативний вплив окремі країни-члени ЄС з їх історичними антиросійськими комплексами".

"Наголошуємо, що ЄС в черговий раз пробурчав свою неадекватну позицію по Криму...Звернули на себе увагу і спроби шукати всі біди "Східного партнерства" і причини розбіжностей у підходах до цього проекту між різними країнами, в тому числі членами ЄС, в "підступах" Москви. Саміт новий, а пісня стара", - йдеться в заяві.

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Як відомо, саміт у Ризі прийняв підсумкову декларацію, якою підтвердив право кожного з партнерів на вільний вибір рівня амбіцій і цілей, до яких вони прагнуть у своїх відносинах з ЄС.

Європа чекає на завершення Україною та Грузією виконання Планів дій щодо лібералізації візового режиму і вітає готовність Комісії зробити все можливе, щоб підтримати їх.