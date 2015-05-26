У Сіднеї проходить найбільший у світі фестиваль світла та музики Vivid Sydney

Про це повідомляє прес-служба організаторів заходу.

У рамках фестивалю на знакових пам’ятках Сіднея, в тому числі Оперному театрі, у гавані та на міських просторах будуть показані 3D-проекції та розміщені більше 60 світлових інсталяцій.

Свої ідеї представлять 140 участників із 16 країн світу.

Vivid Sydney проходить вже 7 років, минулий фестиваль відвідало майже 1,5 мільйони осіб. «За 18 днів та ночей гості отримають нові враження про місто, вони поринуть у атмосферу творчості та світла. Це справді весела подія, якою ми пишаємося», - зазначив міністр торгівлі, туризму та великих подій штату Новий Південний Уельс Стюарт Ейрс.

Захід триватиме протягом 18 днів, з 22 травня до 8 червня.

Окрім світлових шоу гостей очікує яскрава програма ультрасучасної музики, включаючи живі виступи в Оперному театрі Сіднея.