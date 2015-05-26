Капітолій відкрився після евакуації - ЗМІ
23:40, 26 травня 2015Світ
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Будівлю Капітолію знову відкрито після того, як в ньому пройшла евакуація.
REUTERS
Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters, яке цитує поліцію.
Прес-секретар поліції Капітолію зазначив, що причина, з якої спрацював сигнал тривоги, не знайдена.
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Як повідомляв УНІАН, американська поліція евакуювала людей з будівлі конгресу США. Евакуація сталася після того, як спрацював сигнал тривоги.
Подробиці про причини евакуації невідомі, але повідомляється, що співробітники правоохоронних органів перевірили будівлю на наявність займань.
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