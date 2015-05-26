Капітолій відкрився після евакуації - ЗМІ

Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters, яке цитує поліцію.

Прес-секретар поліції Капітолію зазначив, що причина, з якої спрацював сигнал тривоги, не знайдена.

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Як повідомляв УНІАН, американська поліція евакуювала людей з будівлі конгресу США. Евакуація сталася після того, як спрацював сигнал тривоги.

Подробиці про причини евакуації невідомі, але повідомляється, що співробітники правоохоронних органів перевірили будівлю на наявність займань.