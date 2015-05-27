Обама: Росія займає дедалі агресивнішу позицію щодо України

Про це Обама сказав після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає ВВС Україна.

"Ми мали можливість обговорити ситуацію в Україні, а також дедалі агресивнішу позицію, яку займає Росія", - заявив Обама після переговорів з паном Столтенбергом.

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Вони обидва наголосили на необхідності, аби сторони конфлікту поважали Мінські угоди, які, за словами генсека НАТО, все ще можуть бути "шляхом до миру".