Обама: Росія займає дедалі агресивнішу позицію щодо України
02:52, 27 травня 2015Світ
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Президент США Барак Обама звинуватив Росію у тому, що вона займає дедалі агресивнішу позицію відносно України.
REUTERS
Про це Обама сказав після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає ВВС Україна.
"Ми мали можливість обговорити ситуацію в Україні, а також дедалі агресивнішу позицію, яку займає Росія", - заявив Обама після переговорів з паном Столтенбергом.
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Вони обидва наголосили на необхідності, аби сторони конфлікту поважали Мінські угоди, які, за словами генсека НАТО, все ще можуть бути "шляхом до миру".
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