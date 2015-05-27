Путін спробує вмовити французів налагодити відносини після санкцій

На цьому тижні керівництво Росії проведе ряд зустрічей з представниками бізнес - і політичної еліт Франції, пишуть "Известия".

Володимир Путін має намір прийняти у себе екс-президента Франції Валері Жискар д' Д'естена, спікер Держдуми Сергій Наришкін зустрінеться з лідером ультраправої націоналістичної політичної партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, а глава МЗС РФ Сергій Лавров обговорить міждержавні питання з бізнес-елітою Франції.

Як розповіло «Известиям» джерело, близьке до адміністрації президента, мова, швидше за все, піде про взаємини між Росією і Євросоюзом у зв'язку з ситуацією в Україні, а також окремо про відносини двох країн — Росії та Франції.

Читайте такожДля російської економіки найгірше ще попереду - The Washington TimesВалері Жискар д' Естен був президентом Французької Республіки у 1974-1981 роках. Це не перший візит д' Д'естена в Росію, французький політик відвідував Москву ще в епоху Брежнєва. Варто відзначити, що екс-президент Франції виступив на стороні Росії в питанні анексії Криму. У своєму інтерв'ю «Росії 1» політик заявив, що Крим 200 років був російським, возз'єднання пройшло мирно і демократично.

Політолог-міжнародник професор Олена Пономарьова вважає, що зараз Росія і Франція ведуть складний, рутинний, але цікавий для обох країн діалог.

"...Треба розуміти, що ініціатива зустрічей йде не тільки з російської сторони. Французька еліта зацікавлена в налагодженні діалогу після санкцій... Охолодження відносин не в інтересах Європи, і тому необхідно наводити мости", — зазначила Пономарьова.