Бельгія розвернула 150 авіарейсів через вимкнення електрики

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на DH.be.

Близько 150 рейсів були скасовані або перенаправлені в інші країни. Через перенесення рейсів постраждали близько 20 тисяч пасажирів.

Повітряний простір Бельгії було частково відкрито о 14.00 за місцевим часом, що зумовило відновлення близько 20% трафіку.

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Перший літак, який вилетів сьогодні з Бельгії, попрямував в Нью-Йорк. Зараз пріоритет мають рейси на відправлення, а потім літаки, які повинні приземлитися.