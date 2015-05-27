Бельгія розвернула 150 авіарейсів через вимкнення електрики
17:54, 27 травня 2015Світ
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Бельгія закрила свій повітряний простір через проблеми в системі контролю над рухом літаків (Belgocontrol), які почалися після відключення електроенергії в середу вранці.
Бельгія тимчасово закрила повітряний простір / rabstol.net
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на DH.be.
Близько 150 рейсів були скасовані або перенаправлені в інші країни. Через перенесення рейсів постраждали близько 20 тисяч пасажирів.
Повітряний простір Бельгії було частково відкрито о 14.00 за місцевим часом, що зумовило відновлення близько 20% трафіку.
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Перший літак, який вилетів сьогодні з Бельгії, попрямував в Нью-Йорк. Зараз пріоритет мають рейси на відправлення, а потім літаки, які повинні приземлитися.
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