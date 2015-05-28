Російського опозиціонера викликали на допит у справі Нємцова

У своєму мікроблозі в Twitter він уточнив, що це пов'язано з розслідуванням справи про вбивство Бориса Нємцова, пише ТСН.

"Я сам нічого не розумію, подзвонив сьогодні адвокату Вадиму Прохорову, він сказав, що вони будуть просто запрошувати політиків, які знали Нємцова особисто, і просто розмовляти", — розповів Рижков, додавши, що погодився прийти на зустріч зі слідчими.

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Опозиціонер Борис Нємцов був застрелений ввечері 27 лютого на Великому Москворецком мосту в центрі столиці. У співголова РПР-ПАРНАС потрапило чотири кулі, він помер на місці.