Путін зобов'язав чиновників здавати отримані подарунки. Потім їх можна викупити
01:13, 30 травня 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін зобов'язав низку російських чиновників, у тому числі секретаря Радбезу РФ, бізнес-омбудсмена і всіх голів російських регіонів повідомляти в АП про всі подарунки, які вони отримали у відрядженнях або на інших заходах.
REUTERS
Як повідомляють РИА Новости, виняток становитимуть канцелярське приладдя.
Відповідний документ розміщений в п'ятницю на офіційному порталі правової інформації.
У чиновників буде три робочі дні з моменту отримання презенту, щоб здати його в управління справами президента РФ або в інші уповноважені підрозділи.
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Якщо ж подарунок отримано під час відрядження, то віддати його потрібно через три дні після повернення.
Здавши подарунок, його можна буде викупити, подавши відповідну заяву.
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