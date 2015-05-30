Путін зобов'язав чиновників здавати отримані подарунки. Потім їх можна викупити

Як повідомляють РИА Новости, виняток становитимуть канцелярське приладдя.

Відповідний документ розміщений в п'ятницю на офіційному порталі правової інформації.

У чиновників буде три робочі дні з моменту отримання презенту, щоб здати його в управління справами президента РФ або в інші уповноважені підрозділи.

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Якщо ж подарунок отримано під час відрядження, то віддати його потрібно через три дні після повернення.

Здавши подарунок, його можна буде викупити, подавши відповідну заяву.