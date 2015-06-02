Пєсков про санкції: вони абсурдні та неефективні, Росія не буде ініціювати їх скасування

Росія не є ініціатором санкцій, тому президент РФ Володимир Путін у контактах із колегами питання їх скасування не порушує і не порушуватиме. Про це заявив прес-секретар російського голови держави Дмитро Пєсков, повідомляють РИА Новости.

"Тема європейських санкцій щодо Росії не піднімається президентом в ході його численних зарубіжних контактів. Ще раз повторюю — це не питання нашого порядку денного", — сказав Пєсков.

За словами представника Кремля, застосування санкцій є абсурдним і неефективним.

Читайте такожG7 на саміті обговорить нові санкції проти Росії - Білий дім"Росія ніколи не була прихильницею санкційної практики. У Москві глибоко переконані, що ця практика абсурдна, неефективна і є двосічною зброєю", — зазначив Пєсков.

Пєсков підкреслив, що Москва не ініціювала введення санкцій. "І ніколи не будемо ініціювати", — додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає недоречною постановку питання про можливість військового вторгнення Росії в Україну.