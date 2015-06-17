Кілька європейських посольств отримали листи з погрозами вибуху

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на шведське видання Aftonbladet.

Згідно з даними видання, невідомі відправники повідомляють про те, що в одному з дипломатичних представництв закладена тонна вибухових речовин. Листи, написані на поганій англійській мові, були відправлені по електронній пошті, в них критикується діяльність спецслужб Великобританії і США.

"Ми вивчаємо дані листи з погрозами. В даний момент я не володію більш детальною інформацією, крім того, що ми вже співпрацюємо з усіма посольствами", — заявив виданню представник поліції шведської столиці.

Читайте такожДо нападу на посольство РФ в Польщі у 2013-му міг бути причетний глава МВС - ЗМІ

Повідомляється, що посольство Іспанії в Стокгольмі було оглянуто співробітниками поліції з собаками, в результаті перевірки вибухові речовини виявити не вдалося.

Раніше УНІАН повідомляв, що 12 червня після святкування дня Росії приблизно о 22.30 близько ста молодих людей підійшли до посольства України в Москві на Леонтевском провулку.