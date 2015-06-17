Кілька європейських посольств отримали листи з погрозами вибуху
Анонімні листи з погрозами вибуху надійшли у вівторок в шість європейських дипломатичних представництв, в числі яких посольство Іспанії в Швеції і посольство Швеції в Норвегії.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на шведське видання Aftonbladet.
Згідно з даними видання, невідомі відправники повідомляють про те, що в одному з дипломатичних представництв закладена тонна вибухових речовин. Листи, написані на поганій англійській мові, були відправлені по електронній пошті, в них критикується діяльність спецслужб Великобританії і США.
"Ми вивчаємо дані листи з погрозами. В даний момент я не володію більш детальною інформацією, крім того, що ми вже співпрацюємо з усіма посольствами", — заявив виданню представник поліції шведської столиці.
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Повідомляється, що посольство Іспанії в Стокгольмі було оглянуто співробітниками поліції з собаками, в результаті перевірки вибухові речовини виявити не вдалося.
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