У Тбілісі на чоловіка напав лев, що втік із постраждалого внаслідок повені зоопарку

Очевидці повідомляють, що тварина напала на чоловіка, коли той зайшов у приміщення складу, яке розташоване поруч із місцевим зоопарком, передає "Грузія Online".

Постраждалий загинув – чоловік лежить на землі не рухаючись, стверджують свідки події. Повідомляється, що до місця трагічної події прибула патрульна поліція.

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У свою чергу Бі-бі-сі повідомляє, що тигра вже вбили бійці спецназу.

Сильні зливи з градом пройшли в Тбілісі в ніч на 14 червня. Стихія затопила житлові будинки, пошкодила дороги, інфраструктуру, затоплений зоопарк.

Раніше УНІАН повідомляв, що із затопленого зоопарку втекли понад 30 хижих тварин — вовків, тигрів, ведмедів. Тоді влада попросила городян не залишати будинки.