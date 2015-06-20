Путін: РФ буде через суд доводити незаконність арешту своїх активів за кордоном

Про це заявив в суботу президент РФ Володимир Путін на зустрічі з главами іноземних інформагентств, повідомляють РИА Новости.

"Реакції не може не бути. Ми будемо захищати свої інтереси. Що стосується цього розгляду, то наша позиція відома. Вона полягає в тому, що з питань та у справах подібного роду Гаазький арбітражний суд має компетенцію лише стосовно тих країн, які підписали і ратифікували європейську Енергетичну хартію. Росія не ратифікувала цю хартію, тому ми не визнаємо юрисдикцію цієї інстанції", — сказав Путін.

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Він підкреслив, що РФ буде у встановленому порядку через судові процедури захищати свої активи.

"А те, що акціонери ЮКОСа намагаються отримати від Росії додаткові кошти, тут немає ніякої новизни. Ми з подібними проявами стикалися і раніше і з боку цієї компанії, і з боку інших наших партнерів. В тому числі і з боку зарубіжних партнерів, з боку міжнародних компаній. Будемо в рамках цивілізованого юридичного процесу захищати свої інтереси", — заявив президент РФ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що колишні акціонери ЮКОСа домоглися арешту активів Росії у Бельгії і Франції.

У липні 2014 року Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ виплатити колишнім акціонерам ЮКОСа 1,86 млрд євро. В той же місяць Третейський суд в Гаазі вимагає від РФ виплатити екс-акціонерам ЮКОСа більше 50 млрд доларів. Росія вважає обидва рішення незаконними і оскаржує їх.