Країни НАТО обговорять ядерну стратегію Росії - ЗМІ

На саміті міністрів закордонних справ країн-членів НАТО наступного тижня буде обговорюватися таємний документ щодо ядерної стратегії Росії.

Про дипломатичні плани пише німецьке видання Welt am Sonntag, зазначаючи, що така тема піднімається вперше за багато років, передає Новое время.

Видання пише, що причиною дискусії стане якийсь секретний документ, розроблений керівництвом альянсу.

За даними WaS, Альянс серйозно зайнявся питанням, як президент РФ Володимир Путін може застосувати ядерну зброю у протистоянні з західним світом, наскільки потужний атомний потенціал у Росії, а також як НАТО може стримувати Москву.

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Одне з дипломатичних джерел газети розповіло: "Ми дуже стурбовані ядерної стратегією Росії. Атомна зброя відіграє важливу роль в новій російській стратегії, так званої гібридної війни".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у відповідь на наміри США розмістити важке озброєння в Східній Європі заявив, що націлить ударні сили і засоби на ці території. Також він заявив про підготовку нових балістичних ракет - носіїв атомної зброї.

Страх атомної війни все ще притаманний Європі, особливо старшому поколінню. Наприкінці минулого року поліція Німеччини заарештувала 59-річного електрика за спорудження бункера і зберігання арсеналу зброї. Громадянин пояснив свої дії страхом ядерної війни з РФ.