В Росії не можуть перешкодити припливу російських "добровольців" на Донбас - Радбез РФ

Про це в інтерв'ю газеті "Коммерсантъ" сказав секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев, передають РИА Новости.

"Ми до цього нікого не закликаємо, і не заохочуємо цього. Але реально перешкодити цьому неможливо. Адже два мільйони біженців з України не просто так приїхали в Росію — у них тут родичі і друзі. Вони розповідають їм про ті звірства, які там відбуваються. А далі спрацьовують емоції: люди вирушають туди і беруть участь", — сказав Патрушев.

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За його словами, конфлікт в Україні "можна вирішити без "громадянської" війни, якщо слідувати Мінським домовленостями, але вони не виконуються".

"В Україні зараз навіть в одній родині родичі часто займають діаметрально протилежні позиції і сваряться. Це громадянський конфлікт. Ми готові надавати і надаємо підтримку українським біженцям — яких, до речі, ні в ЄС, ні в США не приймають — але втручатися в громадянський конфлікт недоцільно", — зазначив секретар Радбезу РФ.

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Як повідомляв УНІАН раніше, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев вважає, що США були справжніми ініціаторами "державного перевороту" в Україні, витративши на це $5 млрд. При цьому для нього "ясно, що за проектом дестабілізації цієї країни ховається спроба створити інструмент для радикального ослаблення Росії".