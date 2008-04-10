Російський міністр ”парирує” слова президента Польщі

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав "дуже дивною" ситуацію з нібито висловом президента Польщі Леха Качиньського про те, що доки Україна і Грузія не приєднаються до плану дій щодо членства в НАТО, Варшава не зніме вето з переговорів між Росією і Євросоюзом про нову угоду про співпрацю. Таку заяву зробив міністр після переговорів з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном.

"Це дуже дивна ситуація. Варто зазначити, що саміт НАТО в Бухаресті пройшов в атмосфері самонавіювання, що у Росії немає права вето на вступ України і Грузії до альянсу. У нас такого права справді немає. І ми не намагаємося оволодіти таким правом", - сказав С.Лавров, наголосивши, що так само ніхто не має права заборонити Росії висловлювати свою точку зору, яка полягає в тому, що Росія ніколи не приховувала, що виступає проти розширення НАТО.

На думку міністра, розширення Північноатлантичного альянсу істотно вплине на геополітичну обстановку в світі. Саме тому, зазначив міністр, Росія заявляє, що робитиме все, щоб відвернути дії, які можуть негативно вплинути на відносини Росії, НАТО і інших країн.

За словами С.Лаврова, вислів Л.Качиньського може означати лише те, що Євросоюз може застосувати вето щодо думки народу України, Південної Осетії і Абхазії з приводу вступу до НАТО. "Це ще одна грань того, як в деяких європейських столицях розуміють термін "євросолідарність" і як хотілося б цю "євросолідарність" перетворити на "чарівну паличку" управління сучасним світом", - сказав С.Лавров, зазначивши, що це питання повинне вирішуватися перш за все членами Євросоюзу.