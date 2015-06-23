Автор музики "Титаніка" та "Хороброго серця" Джеймс Хорнер загинув в авіакатастрофі

Про це повідомляє видання Hollywood Reporter.

61-річний Хорнер загинув під час аварії його літака поблизу Санта-Барбари в понеділок зранку. Інформацію про загибель Хорнера підтвердила його асистентка Сильвія Патриція.

Читайте такожУ США розбився під час стрибка легендарний екстремал Дін ПоттерРаніше агентство Reuters з посиланням на пожежників повідомляло, що після падіння п'ятимісного літака утворився кратер та почалася пожежа. На місці події було знайдено людські рештки, однак ідентифікувати, кому вони належать, не вдалося.

Джеймс Хорнер відомий як автор музики до фільмів «Каспер», «Джуманджи», «Хлопчик у смугастій піжамі», «Ігри розуму», «Титанік», «Коммандо», «Хоробре серце», «Аполлон-13», «Маска Зорро», «Ворог біля воріт», «Аватар», «Кокон» та інших.