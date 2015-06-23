Майже половина поляків вважає санкції проти Росії занадто м'якими - опитування

Майже половина (49%) поляків вважає, що нинішні економічні санкції Євросоюзу проти Росії занадто м'які.

Такими є результати опитування польського Центру дослідження громадської думки, передає Європейська правда з посиланням на Радіо Польща.

Водночас кожен п'ятий поляк (22%) вважає, що санкції вводяться в достатньому обсязі.

У свою чергу 7% опитаних вважають, що обмеження надто жорсткі.

Більшість опитаних (68%) також підтримують продовження санкцій ЄС проти Росії. 11% - проти продовження обмежень.

Разом з тим кожен п'ятий учасник дослідження (20%) не зміг відповісти на це питання.

Водночас зросла переконаність в ефективності санкцій.

Зокрема, минулого року, відразу після впровадження санкцій лише 20% поляків сподівалися, що вони принесуть ефекти.

Читайте такожСорос: Санкції дають можливість Путіну грати "жертву" англо-саксонського світу та нарощувати сили, рівні США

У 2015 році вже 44% опитаних вважають, що санкції ефективно "відбивають у Росії бажання продовжувати участь у конфлікті на сході України".

Кожен третій поляк (35%) не вважає, що санкції приносять якісь ефекти.

Опитування "Актуальні проблеми і події" було проведене 11-17 червня, в ньому взяли участь 1011 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося ЄС продовжив санкції проти Росії ще на 6 місяців - до 31 січня 2016 року.