Майже половина поляків вважає санкції проти Росії занадто м'якими - опитування
Водночас кожен п'ятий поляк вважає, що санкції вводяться в достатньому обсязі.
Майже половина (49%) поляків вважає, що нинішні економічні санкції Євросоюзу проти Росії занадто м'які.
Такими є результати опитування польського Центру дослідження громадської думки, передає Європейська правда з посиланням на Радіо Польща.
Водночас кожен п'ятий поляк (22%) вважає, що санкції вводяться в достатньому обсязі.
У свою чергу 7% опитаних вважають, що обмеження надто жорсткі.
Більшість опитаних (68%) також підтримують продовження санкцій ЄС проти Росії. 11% - проти продовження обмежень.
Разом з тим кожен п'ятий учасник дослідження (20%) не зміг відповісти на це питання.
Водночас зросла переконаність в ефективності санкцій.
Зокрема, минулого року, відразу після впровадження санкцій лише 20% поляків сподівалися, що вони принесуть ефекти.
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У 2015 році вже 44% опитаних вважають, що санкції ефективно "відбивають у Росії бажання продовжувати участь у конфлікті на сході України".
Кожен третій поляк (35%) не вважає, що санкції приносять якісь ефекти.
Опитування "Актуальні проблеми і події" було проведене 11-17 червня, в ньому взяли участь 1011 осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося ЄС продовжив санкції проти Росії ще на 6 місяців - до 31 січня 2016 року.