В Австралії хочуть продати ділянку землі розміром з Крим

Найбільшу приватну ділянку Землі на планеті, що не належить ні монарху, ні державі, виставили на продаж за $325 млн. Низка ділянок для худоби в Австралії в сумі займає понад 23 тисячі км2, що порівнянно з площею Донецької області (26 тис. км2) чи Криму (27 тис. км2).

Всю цю територію обслуговує всього 150 чоловік персоналу з догляду за худобою, пише Новое время з посиланням на Independent.

Землі належать родині сера Сідні Кідмана, колись бідного втікача, який став найбільшим землевласником країни більше ста років тому.

На карті видно, що загальна площа ділянок сім'ї Кідмана становить 101 тис. км2 - шосту частину площі України. Сімейна компанія, що контролює землі, була заснована в 1899 році.

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В Австралії розгорілися суперечки щодо можливого продажу ділянок іноземцям. Представник компанії Ernst & Young South Australia, відповідальний за потенційну угоду Дон Меніфолд зазначив: "Це добре керований тваринницький бізнес, уряд і нагляд за іноземними інвестиціями будуть [контролювати операцію], оскільки мова йде про довгостроковий дозвіл на випас".

В Україні до 1 січня 2016 року діє мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Питання про його зняття або продовження регулярно стає предметом політичних баталій.