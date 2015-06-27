Протести в Єревані: уряд пішов на поступки демонстрантам

Про це сказав у суботу президент Серж Саргсян на нараді з відповідальними особами сфери економічної політики, повідомляє Новости Армения.

"Упевнений, що скасування рішення про підвищення тарифів на електроенергію вкрай небезпечне. Отже, до отримання висновку (аудиту в компанії "Електромережі Вірменії"), уряд візьме на себе весь тягар, пов'язаний з підвищенням тарифу. Безсумнівно, ми не будемо чіпати поточні програми або соціальні витрати, а знайдемо суми з коштів, передбачених на подальше зміцнення безпеки. Звичайно, проблеми нашої безпеки, м'яко кажучи, далекі від вирішення, але сьогоднішню атмосферу підозрілості і недовіри я також розглядаю як проблеми безпеки і дуже важливу проблему. Її треба вирішити", - сказав він.

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Як зазначається, домовленість про проведення аудиту в компанії "Електричні мережі Вірменії" (дочірньої компанії ІНТЕР РАО ЄЕС) була досягнута напередодні на зустрічі президента Вірменії з співголовою вірмено-російської міжурядової комісії, міністром транспорту РФ Макисмом Соколовим.

Тим не менш, за словами глави держави, подорожчання електроенергії було виправданим.

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"Якщо ми не підвищимо тариф, то енергетична система опиниться перед загрозою руйнування за ефектом доміно", - сказав президент.

Після звістки про рішення мітингувальники спершу почали святкувати перемогу, але через кілька хвилин їх настрої змінилися. Вони почали скандувати "Ми залишаємося" і "Скасування".

Так, члени координаційної групи "Ні грабунку" вирішили продовжувати акцію протесту проти подорожчання електроенергії на проспекті Баграмяна, незважаючи на заяву президента Вірменії.

Як повідомляв УНІАН, тисячі людей у Вірменії вийшли на вулиці через невдоволення тим, як до них ставляться російські власники енергетичних компаній в країні. Саме невиправдане завищення цін на енергоносії з боку російських держкомпаній призвело до того, що у вірменських споживачів урвався терпець.